ВСУ нанесли удар из минометов по северному пригороду Донецка

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром во вторник обстреляли из тяжелых минометов село Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Огонь был открыт украинской армией в 07:40 с позиций в районе поселка Опытное. По Спартаку было выпущено 12 мин калибра 120 мм", - цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе обострилась после похищения 13 октября украинскими силовиками наблюдателя представительства Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка, который до сих пор находится в плену. Утром 18 октября армия Украины обстреляла Куйбышевский район Донецка, было повреждено здание Донецкого механического завода. Также были зафиксированы повреждения жилых домов по пяти адресам. Накануне днем в результате прицельного огня со стороны украинских силовиков в ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.