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НОВОСТИ

Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате

16:55 19.10.2021

Из-за всплеска коронавируса в столице для пожилых людей и людей с хроническими болезнями будет введен домашний режим - пишет в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. На официальном сайте мэра Москвы опубликован соответствующий указ.

«С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный», — написал в своем блоге градоначальник.

Также он уточнил, что хронически больные и пожилые москвичи освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим при условии, что они либо прошли вакцинацию, либо переболели коронавирусной инфекцией за последние полгода.

«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — подчеркнул Собянин.

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