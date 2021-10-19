Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате
16:55 19.10.2021
Из-за всплеска коронавируса в столице для пожилых людей и людей с хроническими болезнями будет введен домашний режим - пишет в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. На официальном сайте мэра Москвы опубликован соответствующий указ.
«С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный», — написал в своем блоге градоначальник.
Также он уточнил, что хронически больные и пожилые москвичи освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим при условии, что они либо прошли вакцинацию, либо переболели коронавирусной инфекцией за последние полгода.
«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — подчеркнул Собянин.
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