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Путин одобрил предложение об объявлении в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней

15:32 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - заявил он на совещании с членами правительства.

Владимир Путин также призвал власти регионов оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

"Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, обстановку оцените. Если требуется - принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября", - сказал Путин в среду на совещании с членами кабмина.

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