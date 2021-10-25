Трое пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах находятся в реанимации

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, доставлены в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава Татарстана.

"Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших", - отметили в ведомстве.

Между тем, квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за выявленных нарушений правил пользования газом в быту. Осмотр квартиры проводился в марте этого года, было подтверждено отключение, сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Казань".

"Предположительно, в квартире 162 произошел хлопок. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. В доме централизованное электро- и теплоснабжение. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки", - сообщили в компании.