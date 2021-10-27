Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет обращаться к германской стороне с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в "Фейсбуке".

"Что касается решения германского регулятора, то мы все огорчены, и есть позиция "Нафтогаза". <...> Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку - 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа", - сказал он.

Кулеба также отметил, что "какими бы быстрыми ни были действия германского регулятора, все равно ключевое - это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу, и конечная цель - это применение третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока - 2".

Во вторник министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что завершило разработку своего заключения по "Северному потоку - 2" и передало его в сетевое агентство. Ведомство отметило, что "приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС". Разработке заключения предшествовали консультации с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. В министерстве уточнили, что "независимость оператора [трубопровода от поставщика] не была предметом заключения Минэкономики" и что "этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации".

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко накануне выразил сожаление, что Украина не была приглашена к консультациям. Ранее "Нафтогаз", а также компания "Оператор ГТС Украины" подали заявки германскому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2".