Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, заявил глава «Роснефти» на форуме в Вероне

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На XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на специальной сессии «Надежная энергия и глобальный энергетический переход». По словам Игоря Сечина, мировая экономика переживает период неопределенности из-за сложной эпидемиологической обстановки. При этом глобальные цепочки поставок оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. «Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал», – заявил глава «Роснефти». Современная индустриальная модель, подразумевающая работу «с колес», с минимальными складскими запасами, когда полученное от поставщиков сырье или товары сразу же направляются в производство, позволяет снизить затраты, при этом ее использование укрепляет экономические взаимосвязи, а в результате важность надежной работы инфраструктуры выходит на первый план

Сечин обратил внимание на газовый кризис в Европе, где из-за нехватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%. Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, поскольку развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам, отметил глава «Роснефти». Например, объем поставок сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос, а надежды ЕС на спотовые поставки СПГ из США также не оправдались. «Дополнительно положение Европы осложняет рост экономики Китая, которая даже в кризисном 2020 году выросла на 2,3%, а по итогам текущего года темпы ее роста достигнут показателя в 8%, в то время как экономика Еврозоны вырастет на 5%. Следствием быстрого восстановления и роста экономики Китая стал растущий спрос этой страны на все виды энергоресурсов», – сказал Сечин.

По его словам, Россия максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу и полностью исполняя все контрактные обязательства. «Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем политизацию энергетических вопросов, Россия остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу, и нам необходимо не только сохранять, но и укреплять мосты дружбы и взаимопонимания» – заявил глава «Роснефти».