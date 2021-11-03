Цена на какао в России выросла за год на 59%, на растительное масло - на 34% - эксперты
09:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на какао в России в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 59%, на растительное масло - на 34%, майонез - на 22%. Об этом говорится в отчете компании "Эвотор", анализирующем продажи несетевой розницы, который имеется в распоряжении ТАСС.
"По данным продуктового индекса "Эвотора", больше всего в октябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на какао (+59%), растительное масло (+34%), майонез (+22%), готовые консервированные блюда (+22%), пельмени и манты (+20%)", - говорится в сообщении.
В октябре по сравнению с сентябрем больше всего подорожал творог - на 6%. Цены на сметану выросли на 4%. На 3% подорожали кефир и бифидок, а также пельмени и манты, детское пюре и лапша. За месяц на 2% подорожали молоко, сыр, пшеничная мука, пряники и вафли, детские молочные десерты, растворимый кофе и крупы, добавляется в материале.
На 1% выросли цены на макароны, гречку, рис, мюсли, сосиски и сардельки, мясные полуфабрикаты, сливочное масло, йогурты и детские творожки, шоколадные плитки и шоколадные драже, рыбные пресервы, печенье, томатную пасту, консервированные овощи и специи, отмечается в сообщении.
Не изменились за месяц цены на растительное масло, молотый кофе, чай, шоколадные батончики, мармелад, готовые консервированные блюда. Некоторые продукты в октябре по сравнению с сентябрем подешевели: на 1% снизились цены на соки, лимонады, воду, сливки, зефир, майонез, на 2% - на шоколадные конфеты и какао. В целом цены на продукты в октябре выросли на 1% по сравнению с сентябрем и на 9% к октябрю 2020 года, заключили в компании.
Новости
- 11:05 03.11.2021
- Интерпол посчитал невозможным поиск по своим каналам Светланы Тихановской
- 11:00 03.11.2021
- Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"
- 10:32 03.11.2021
- Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции
- 10:27 03.11.2021
- Заместителем председателя Мосгордумы может стать независимый депутат
- 10:20 03.11.2021
- Закупки Росгвардии и ФСО с 2022 года будут засекречены
- 10:05 03.11.2021
- Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения - генерал ВСУ
- 10:00 03.11.2021
- Грета Тунберг призвала провести в пятницу и субботу акции протеста в Глазго
- 09:20 03.11.2021
- В Кузбассе на шахте "Байкаимская" эвакуированы 55 горняков из-за сигнала о задымлении
- 09:05 03.11.2021
- Полиция подтвердила задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
- 09:00 03.11.2021
- У Путина тундра горит - Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать