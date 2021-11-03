Цена на какао в России выросла за год на 59%, на растительное масло - на 34% - эксперты

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на какао в России в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 59%, на растительное масло - на 34%, майонез - на 22%. Об этом говорится в отчете компании "Эвотор", анализирующем продажи несетевой розницы, который имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным продуктового индекса "Эвотора", больше всего в октябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на какао (+59%), растительное масло (+34%), майонез (+22%), готовые консервированные блюда (+22%), пельмени и манты (+20%)", - говорится в сообщении.

В октябре по сравнению с сентябрем больше всего подорожал творог - на 6%. Цены на сметану выросли на 4%. На 3% подорожали кефир и бифидок, а также пельмени и манты, детское пюре и лапша. За месяц на 2% подорожали молоко, сыр, пшеничная мука, пряники и вафли, детские молочные десерты, растворимый кофе и крупы, добавляется в материале.

На 1% выросли цены на макароны, гречку, рис, мюсли, сосиски и сардельки, мясные полуфабрикаты, сливочное масло, йогурты и детские творожки, шоколадные плитки и шоколадные драже, рыбные пресервы, печенье, томатную пасту, консервированные овощи и специи, отмечается в сообщении.

Не изменились за месяц цены на растительное масло, молотый кофе, чай, шоколадные батончики, мармелад, готовые консервированные блюда. Некоторые продукты в октябре по сравнению с сентябрем подешевели: на 1% снизились цены на соки, лимонады, воду, сливки, зефир, майонез, на 2% - на шоколадные конфеты и какао. В целом цены на продукты в октябре выросли на 1% по сравнению с сентябрем и на 9% к октябрю 2020 года, заключили в компании.