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НОВОСТИ

В РФ предложили обнулить пошлины на импорт мяса

09:32 08.11.2021 Источник: Известия

Минсельхоз сообщил в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. «Известия» ознакомились с письмом ведомства от 1 ноября. В фокусе внимания ситуация с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также шаги по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Министерство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность России в импорте этих товаров). На этот объем ведомство считает нужным обнулить пошлину. Предложения уже направлены в Минэкономики для оценки, сказано в документах.

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