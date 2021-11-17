Сбербанк предоставит кредит 800 млн долларов США на строительство АЭС «Аккую» в Турции

15:30

Сбербанк предоставит АО АККУЮ НУКЛЕАР (компания Госкорпорации «Росатом») кредит на сооружение атомной электростанции «Аккую» в Турции. Для клиента банком открыты две кредитные линии на сумму 500 и 300 млн долларов США сроком на 7 лет., на эти средства будут построены четыре блока станции.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, подчеркивая стратегическое значение проекта отметил: «В 2019 году Сбер стал первым кредитором масштабного проекта Росатома по сооружению современной АЭС в Турции. Этот проект имеет для банка стратегическое значение, поэтому мы рады продолжить его финансирование. Новые кредитные линии на сумму 800 млн долларов США, открытые нами в этом году, позволяют Сберу сохранять лидерскую позицию среди кредиторов этого крупнейшего международного проекта Росатома».

В августе 2019 года Сбербанком для АО АККУЮ НУКЛЕАР открыта кредитная линия на сумму 400 миллионов долларов сроком на 7 лет.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турецкой Республике. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции, она будет вырабатывать около 35 млрд кВт∙ч в год, что покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. Проект отвечает всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной консультативной группы по ядерной безопасности, и требованиям Клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR) и реализуется в соответствии с таксономией зеленых проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021 г.

Антон Дедусенко, заместитель председателя Совета директоров, управляющий директор по устойчивому развитию и связям с акционерами АО АККУЮ НУКЛЕАР рассказал, что сейчас работы на АЭС «Аккую» ведутся на всех четырех энергоблоках: «Российские банки поддерживают проект устойчивой, низкоуглеродной электрогенерации и с готовностью реагируют на наши потребности в заемном финансировании. Мы рады, что среди них и Сбербанк – наш давний и надёжный партнёр».