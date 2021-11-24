Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
11:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся со своими коллегами из Великобритании и США данными разведслужб о якобы имеющем место "скоплении российских войск на границе с Украиной".
"У меня (ранее) состоялись две важные встречи - с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами - выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - цитирует Резникова пресс-служба ведомства.
По его словам, Киев получил "получил очень важные сигналы от партнеров" о том, что Украина не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны добавил, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. "Реакция будет очень жесткой", - сказал глава украинского оборонного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях в отношении РФ, а также об увеличении помощи Украине "техникой и вооружением".
18-19 ноября Резников находился с визитом в США, где провел встречи с главой Пентагона, а также переговоры в Госдепартаменте и Конгрессе. В Минобороны сообщали, что в ходе визита были достигнуты договоренности о наращивании оборонного потенциала Украины.
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