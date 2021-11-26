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В 2021 году более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж - Минтруда

20:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж с начала 2021 года - в 2,8 раза больше, чем за весь 2020 год. Об этом корр. ТАСС в пятницу сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

"По данным Миграционной службы республики, за 10 месяцев 2021 года из Таджикистана в трудовую миграцию выехали 331 353 человека, это те граждане, которые при выезде заполняют миграционную карту", - отметила замминистра.

По ее словам, в Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. При этом Нодири уточнила, что при подсчете их количества Таджикистан и Россия используют разную методологию, в связи с чем данные о численности трудовых мигрантов на территории РФ разнятся.

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