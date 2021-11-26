В 2021 году более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж - Минтруда
20:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По данным Миграционной службы республики, за 10 месяцев 2021 года из Таджикистана в трудовую миграцию выехали 331 353 человека, это те граждане, которые при выезде заполняют миграционную карту", - отметила замминистра.
По ее словам, в Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. При этом Нодири уточнила, что при подсчете их количества Таджикистан и Россия используют разную методологию, в связи с чем данные о численности трудовых мигрантов на территории РФ разнятся.
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