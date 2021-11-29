Победители международного ИТ-марафона «Роснефти» определены

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27 ноября состоялся финал заключительного хакатона Rosneft Challenge-2021, в котором приняли участие более 700 IT-специалистов из 13 стран и более 80 городов. Марафон ИТ-соревнований для программистов организовала «Роснефть», которая активно цифровизирует свои бизнес-процессы. В рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» в компании внедряются передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы. Специализированные ИТ-марафоны позволяют «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры. Например, участники Rosneft Challenge 2021 с сентября по ноябрь решали две задачи на выбор. Первая – идентификация северных оленей на аэрофотоснимках и выделение молодых особей, вторая – разработка приложения для поиска объектов-аналогов в проектной документации по параметрам. Участникам пригодились навыки решения задач, связанных с компьютерным зрением и навыки обработки естественного языка.

Первое место при решении первой задачи (экология) заняла команда «Авантис» из Уфы, второе – Константин Еремин/«Константин» из Москвы, третье – Роман Соловьев/ZFTurbo также из Москвы. В рамках второй задачи (проектирование) первое место у Николая Князева/Nikolay Knyazev из столицы, второе – у Глеба Шаньшина/Gleb Shanshin также из Москвы, 3-е – у Артема Горланова/«deepkotix» из Санкт-Петербурга. Спецпризы по итогам презентаций получили Глеб Шаньшин, Николай Князев и команда «Авантис». Также денежные вознаграждения получили лидеры челленджа с 4-го по 7-е место (экология) и с 4-го по 5-е место (проектирование). Финалистам предложат возможность трудоустроиться в компании и поучаствовать ее в масштабных технологических проектах.

Фото пресс-службы "Роснефти"



В рамках финала Rosneft Challenge-2021 перед участниками выступали спикеры с докладами, например на темы «Хакатоны «Роснефти»: вчера, сегодня, завтра», «Перспективы развития робототехники в компании «Роснефть», «Высокопроизводительные вычисления для машинного обучения», «Тренды цифрового инжиниринга», «Путь к интеллектуализации проектирования».