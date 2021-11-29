0
0
115
НОВОСТИ

Дуда считает реальным риск появления маршрута миграции в Европу через РФ

17:12 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию. С соответствующим утверждением польский лидер выступил на совместной пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), отвечая на вопрос журналистов о таком потенциальном маршруте.

"Такая опасность существует", - утверждал польский лидер. "Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", - добавил он, выразив надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

"В то же время риск абсолютно реален", - предположил Дуда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 29.11.2021
Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки
0
59
17:32 29.11.2021
Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат в полном объеме по вкладам CCCР
0
113
17:25 29.11.2021
Самому финансово грамотному Коту исполняется четыре года!
0
115
17:00 29.11.2021
Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии
0
144
16:32 29.11.2021
Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса - источник
0
209
16:12 29.11.2021
Подготовка встречи президентов Путина и Зеленского на данный момент не ведется - Песков
0
223
16:00 29.11.2021
Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке
0
213
15:32 29.11.2021
Берлин отвергает санкции среди союзников - МИД ФРГ о мерах США против Nord Stream 2
0
280
15:12 29.11.2021
QR-код можно называть как угодно, но суть технологии от этого не поменяется - Песков
0
250
15:10 29.11.2021
Подмосковные работники здравоохранения получат новые доплаты
0
256

Возврат к списку