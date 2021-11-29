Дуда считает реальным риск появления маршрута миграции в Европу через РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию. С соответствующим утверждением польский лидер выступил на совместной пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), отвечая на вопрос журналистов о таком потенциальном маршруте.

"Такая опасность существует", - утверждал польский лидер. "Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", - добавил он, выразив надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

"В то же время риск абсолютно реален", - предположил Дуда.