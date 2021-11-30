Штамм "омикрон" выявляют все применяемые в РФ тесты ПЦР - Попова

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все системы ПЦР-тестирования, применяемые сегодня в России для обнаружения коронавируса, эффективны и при выявлении нового омикрон-штамма. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Хочу отметить, что все ПЦР-тест-системы, которые применяются в Российской Федерации, эффективны в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», — сказала она.