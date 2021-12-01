Путин предложил начать предметные переговоры о нерасширении НАТО на Восток

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал Путин. "Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", - заявил он.

Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства". В частности, отметил он, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на Восток. "Но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше", - подчеркнул Путин.