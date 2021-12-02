Теперь легендарная песня «Трава у дома» зазвучала в исполнении хора РТУ МИРЭА
13:50 02.12.2021
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Своей радостью по поводу долгожданного воссоединения любимой рок-группы поделился коллектив знаменитого хора РТУ МИРЭА, исполнители которого полностью переложили на вокал легендарный хит музыкантов, песню «Трава у дома». Новое звучание мега-хита предложил руководитель и главный дирижер хора Иван Самойлов.
По словам барабанщика группы «Земляне» Владимира Киселева, Самойлову удалось сделать неповторимый музыкальный продукт, аналогу которому до сих по не существовало.
«Это абсолютное новое прочтение нашей песни. Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за музыкальный привет и за то, что оценили воссоединение «Землян»!» – поделился эмоциями основатель и барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселев.
Как отметил сам руководитель хора Иван Самойлов, музыкальный коллектив РТУ МИРЭА мечтал исполнить композицию «Трава у дома», которая хорошо подходит под профиль Университета.
«Мы давно мечтали спеть «Траву у дома». Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего Университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем ее не только воссоединению «Землян», но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите», – прокомментировал главный дирижер Камерного хора РТУ МИРЭА - Иван Самойлов.
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