На "черную зарплату" согласны 40% россиян - опрос

11:32 Источник: Интерфакс

Работать за так называемую "чёрную зарплату" согласны 40% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет таких почти половина (44%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, российские мужчины чаще женщин готовы согласиться получать зарплату "в конверте" - 46% и 35% респондентов соответственно.

Опрос также показал, что готовность работать за "чёрную зарплату" становится меньше с повышением уровня доходов - если среди сограждан, зарабатывающих менее 50 тыс. рублей в месяц, на такие условия согласны 40% респондентов, то среди имеющих ежемесячный заработок от 80 тыс. рублей - чуть более трети (35%).