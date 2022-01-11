Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом) сообщил, что принял решение уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

"Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. <…> И я принял решение переждать снаружи", - написал Шендерович. Он добавил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".

В конце декабря компания "Конкорд" сообщила о передаче заявления в полицию города Москвы о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета" в отношении Виктора Шендеровича. В компании уточнили, что писатель в прямом эфире "Эха Москвы" озвучил несоответствующие действительности высказывания о Пригожине.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с радиостанции "Эхо Москвы" 1 млн рублей, а с писателя Виктора Шендеровича - 100 тыс. рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести и достоинства.