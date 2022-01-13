Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург

16:32 Источник: NEWSru.co.il

В четверг, 13 января, состоялась телефонная беседа между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению канцелярии главы израильского правительства, Беннет поздравил Путина с Новым годом.

Лидеры государств в ходе разговора затронули вопросы региональной безопасности и ядерную угрозу со стороны Ирана. Путин пригласил Беннета посетить с супругой Санкт-Петербург. Глава правительства сказал, что принимает приглашение. Newsru.co.il