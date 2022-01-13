Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург
16:32 13.01.2022 Источник: NEWSru.co.il
В четверг, 13 января, состоялась телефонная беседа между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению канцелярии главы израильского правительства, Беннет поздравил Путина с Новым годом.
Лидеры государств в ходе разговора затронули вопросы региональной безопасности и ядерную угрозу со стороны Ирана. Путин пригласил Беннета посетить с супругой Санкт-Петербург. Глава правительства сказал, что принимает приглашение. Newsru.co.il
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