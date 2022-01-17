Сбер принял Климатическую стратегию 2023

17:45

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил Климатическую стратегию компании до 2023 года, в которой подробно описаны как текущее состояние климатической повестки банка, так и обозначены конечные цели, а также мероприятия, необходимые для их исполнения.

Основной целью Климатической стратегии названо снижение Сбером до 2023 выбросов парниковых газов. Выбросы по Охвату 1 (выбросы из собственных или контролируемых компанией источников от стационарного и мобильного сжигания топлива) к 2023 году должны снизиться на 5% по сравнению с 2019 годом – до 127 тыс. тонн СО2-экв. Выбросы по Охвату 2 (косвенные выбросы в результате производства потреблённой компанией электроэнергии и тепла) к 2023 году должен снизиться на 15% по сравнению с 2019 годом – до 384 тыс. тонн СО2-экв. К 2030 году по этим двум охватам Сбер должен достичь полной углеродной нейтральности.

В перечень мер, необходимых для достижения поставленных целей вошли: переход на служебный транспорт с гибридными и электродвигателями, реконструкция и повышение эффективности тепловых и котельных, сертификация зданий Сбера по зеленым стандартам, закупка зеленой энергии и другие мероприятия.

В рамках 3 Охвата Климатической стратегии рассматривается работа по расчету углеродного следа и его снижения, планируется, что снижение будет достигаться за счет поддержки низкоуглеродной трансформации клиентов путем финансирования климатических проектов, развития нефинансовых сервисов экосистемы, партнерства с клиентами и т.д. Также планируется до конца 2023 года увеличить объем ответственного финансирования Сбера (зеленые и ESG-кредиты) до 500 млрд руб.

Как заявила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, «В 2021 году Сбер принял Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, в которой закреплены основные направления деятельности и задачи в области климата. Принятие Климатической стратегии является одним из важнейших шагов, необходимых для реализации Политики в области ESG и одновременно является неотъемлемой частью стратегии банка. Наша важнейшая и очень непростая задача – достижение климатической нейтральности по операционной деятельности к 2030 году».