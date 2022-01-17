0
0
118
НОВОСТИ

Сбер принял Климатическую стратегию 2023

17:45 17.01.2022

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил Климатическую стратегию компании до 2023 года, в которой подробно описаны как текущее состояние климатической повестки банка, так и обозначены конечные цели, а также мероприятия, необходимые для их исполнения.

Основной целью Климатической стратегии названо снижение Сбером до 2023 выбросов парниковых газов. Выбросы по Охвату 1 (выбросы из собственных или контролируемых компанией источников от стационарного и мобильного сжигания топлива) к 2023 году должны снизиться на 5% по сравнению с 2019 годом – до 127 тыс. тонн СО2-экв. Выбросы по Охвату 2 (косвенные выбросы в результате производства потреблённой компанией электроэнергии и тепла) к 2023 году должен снизиться на 15% по сравнению с 2019 годом – до 384 тыс. тонн СО2-экв. К 2030 году по этим двум охватам Сбер должен достичь полной углеродной нейтральности.

В перечень мер, необходимых для достижения поставленных целей вошли: переход на служебный транспорт с гибридными и электродвигателями, реконструкция и повышение эффективности тепловых и котельных, сертификация зданий Сбера по зеленым стандартам, закупка зеленой энергии и другие мероприятия.

В рамках 3 Охвата Климатической стратегии рассматривается работа по расчету углеродного следа и его снижения, планируется, что снижение будет достигаться за счет поддержки низкоуглеродной трансформации клиентов путем финансирования климатических проектов, развития нефинансовых сервисов экосистемы, партнерства с клиентами и т.д. Также планируется до конца 2023 года увеличить объем ответственного финансирования Сбера (зеленые и ESG-кредиты) до 500 млрд руб.

Как заявила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, «В 2021 году Сбер принял Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, в которой закреплены основные направления деятельности и задачи в области климата. Принятие Климатической стратегии является одним из важнейших шагов, необходимых для реализации Политики в области ESG и одновременно является неотъемлемой частью стратегии банка. Наша важнейшая и очень непростая задача – достижение климатической нейтральности по операционной деятельности к 2030 году».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 17.01.2022
Белоруссия и РФ проведут проверку сил реагирования Союзного государства
0
102
12:05 17.01.2022
В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко
0
115
11:32 17.01.2022
Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО - Минобороны
0
124
10:32 17.01.2022
Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
0
158
16:20 15.01.2022
На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска
0
474
13:20 15.01.2022
Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Беларуси в течение часа
0
466
11:20 14.01.2022
Внезапная проверка боевой готовности началась в Восточном военном округе - МО РФ
0
678
08:00 13.01.2022
Столтенбергу пришлось объяснять, почему ЕС не позвали на переговоры НАТО с РФ
0
900
07:45 13.01.2022
Ракету "Циркон" госкомиссия предложила принять на вооружение - СМИ
0
874
21:35 12.01.2022
Шерман назвал темы, по которым НАТО может сотрудничать с Россией
0
833

Возврат к списку