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Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида

09:05 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Бессрочные противопоказания

Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок

Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта "до нормализации температуры тела".

Иные противопоказания

Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".

Беременность и грудное вскармливание - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М", "Гам-ковид-вак-лио" и "Ковиваком".

Недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцинация "Спутником М", однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет.

Возраст старше 60 лет - при вакцинации "Гам-ковид-вак-лио", "Спутником М", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".

Другие противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

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