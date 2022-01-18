Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида
09:05 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Бессрочные противопоказания
Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок
Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта "до нормализации температуры тела".
Иные противопоказания
Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".
Беременность и грудное вскармливание - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М", "Гам-ковид-вак-лио" и "Ковиваком".
Недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцинация "Спутником М", однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет.
Возраст старше 60 лет - при вакцинации "Гам-ковид-вак-лио", "Спутником М", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".
Другие противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.
НОВОСТИ
- 10:05 18.01.2022
- Все больше россиян считают, что в стране может произойти переворот - опрос
- 10:00 18.01.2022
- Пекин не исключает применения силы в Тайване - дипломат КНР
- 09:32 18.01.2022
- "На четыре северных острова распространяется наш суверенитет" - глава МИД Японии
- 09:20 18.01.2022
- Россия собирается эвакуировать из Украины 30 дипломатов - NYT
- 09:00 18.01.2022
- Директор ЦРУ Бернс встречался с президентом Украины на прошлой неделе - CNN
- 22:40 17.01.2022
- США не исключают ни одну из мер в случае "вторжения" РФ на Украину - Белый дом о SWIFT
- 22:00 17.01.2022
- Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера аятоллы Хаменеи - ТВ
- 21:21 17.01.2022
- Глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности
- 20:40 17.01.2022
- Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель
- 20:00 17.01.2022
- Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины - канцлер Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать