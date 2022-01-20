Подмосковье приняло меры в связи с распространением «омикрона»

14:01

Иллюстрация пресс-службы правительства

Московской области



В Подмосковье распространяется штамм «омикрон». Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в три раза, а это – еще большая нагрузка на врачей и систему здравоохранения в целом.

«Мы видим, что за последние дни идет рост выявленных случаев заражений, – отмечал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами. – Люди, которые привиты (а таких уже большинство), болеют «омикроном» чаще всего дома. Но вместе с тем, для нас, для нашей системы здравоохранения крайне важно, чтобы все необходимые услуги поликлинического звена были доступны для жителей. Нагрузка очень большая на врачей».

В регионе в пять раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122. Как следствие, это может отражаться на времени ожидания ответа оператора и приезда медиков.

Чтобы жители испытывали минимум неудобств в этот период, с 24 января подмосковный минздрав вводит следующие меры.

Все поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ – кашель, насморк, но температура менее 38 градусов Цельсия, могут самостоятельно посетить медучреждение – без предварительной записи. Для удобства увеличено количество дежурных терапевтов, а также разделены потоки больных и здоровых пациентов.

Врач примет в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19.

Плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Но если неотложная помощь необходима, терапевт направит на прием.

Чтобы снизить риск заболевания респираторной инфекцией, можно начать прием противовирусных препаратов в профилактических целях.

Рекомендовано ограничить контакты с окружающими людьми, в общественных местах обязательно носить медицинскую маску. Если вы не болеете, по возможности отложите визит в поликлинику. При резком ухудшении самочувствия вызывайте «Скорую помощь» по телефону 112. Работающим жителям при возможности попросить работодателя перевести на удаленный режим работы. Жителям 60+ и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.