По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет безопасности и обороны парламента Черногории допросит премьер-министра страны Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича по делу об обнаружении 500 кг кокаина в ящиках из- под бананов в порту города Бар. Об этом в пятницу сообщило национальное телевидение страны.



Также будут допрошены руководители полиции, прокуратуры и Агентства национальной безопасности Черногории. Решение было принято депутатами единогласно.



Ранее газета "Виести" сообщила, что таможенники Черногории обнаружили в порту города Бар более 500 кг кокаина в ящиках из-под бананов, предназначавшихся для сети продовольственных супермаркетов Voli ("Воли"). Таможенники оповестили о своей находке Специальную государственную прокуратуру Черногории и полицию. Прокуратура сообщила, что в ближайшее время ожидаются задержания всех, кто связан с контрабандой. Кокаин прибыл в страну 2 января, а таможенники обнаружили его 12 января.



