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В Иркутской области два пожарных погибли при тушении дома - МЧС

11:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пожарных погибли во время тушения жилого дома в городе Бодайбо Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

"Сегодня ночью в городе Бодайбо произошел пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако <...> в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. <...> Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в составе звена были начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков 1994 года рождения и пожарный этой же части Вадим Найденов 1997 года рождения.

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