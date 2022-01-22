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В РФ за сутки выявили 57 212 заболевших ковидом, это максимум за пандемию

12:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем ранее, до 11 044 986. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,52%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 681 против 692 днем ранее, до 325 433. Таким образом, уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за ковида в сутки.

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