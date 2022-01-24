Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Об этом заявила в воскресенье представитель Госдепартамента США высокого ранга на спецбрифинге.

"Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

"Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны", - уточнила сотрудница ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности данных предписаний проведут "не позднее, чем через 30 дней". На брифинге не уточнили, о каком числе сотрудников и членов семей идет речь.

Ранее было опубликовано заявление Госдепартамента, в котором отмечалось, что указанные решения приняты "из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России". "Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", - уточнили в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.