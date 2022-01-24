0
0
98
НОВОСТИ

Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину

09:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Об этом заявила в воскресенье представитель Госдепартамента США высокого ранга на спецбрифинге.

"Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

"Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны", - уточнила сотрудница ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности данных предписаний проведут "не позднее, чем через 30 дней". На брифинге не уточнили, о каком числе сотрудников и членов семей идет речь.

Ранее было опубликовано заявление Госдепартамента, в котором отмечалось, что указанные решения приняты "из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России". "Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", - уточнили в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 24.01.2022
Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий
0
23
09:20 24.01.2022
Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
0
61
09:05 24.01.2022
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
0
140
08:30 24.01.2022
В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков
0
131
19:15 23.01.2022
Выпады против РФ обусловила критическая ситуация в США, Британии и Украине - Захарова
0
783
17:30 23.01.2022
Сейчас не обсуждается вступление новых стран Восточной Европы в НАТО - Шольц
0
811
16:30 23.01.2022
В "обозримом и необозримом будущем" Украина не станет членом НАТО - бывший генсек альянса
0
963
16:20 23.01.2022
Политику Эрдогана не поддерживают больше половины граждан Турции - опрос
0
870
16:10 23.01.2022
ВС Украины перебросили систем залпового огня "Ураган" к северо-западу от Славянска - ДНР
0
907
15:50 23.01.2022
Папа Франциск обеспокоен угрозой войны в Украине
0
840

Возврат к списку