Президент Буркина-Фасо задержан военными, поднявшими мятеж - Reuters
11:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.
В Буркина-Фасо на ряде армейских баз 23 января произошел мятеж военных.
НОВОСТИ
- 11:05 24.01.2022
- Отношения Китая и РФ будут стабильно развиваться, несмотря на клевету Запада - МИД КНР
- 10:32 24.01.2022
- Хуситы совершили ракетный обстрел Абу-Даби - Минобороны ОАЭ
- 10:20 24.01.2022
- Порядка 85% населения Королевства Тонга пострадали экономически из-за извержения вулкана
- 10:05 24.01.2022
- США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе - NYT
- 10:00 24.01.2022
- Лондон опасается сокращения поставок газа из РФ в Европу - The Times
- 09:32 24.01.2022
- Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий
- 09:20 24.01.2022
- Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
- 09:05 24.01.2022
- Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
- 09:00 24.01.2022
- Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину
- 08:30 24.01.2022
- В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать