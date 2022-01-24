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Президент Буркина-Фасо задержан военными, поднявшими мятеж - Reuters

11:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.

В Буркина-Фасо на ряде армейских баз 23 января произошел мятеж военных.

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