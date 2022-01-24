0
0
134
НОВОСТИ

В России выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию

13:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 655, до 326 767. Днем ранее было зарегистрировано 679 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 24.01.2022
НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
0
4
10:32 24.01.2022
Хуситы совершили ракетный обстрел Абу-Даби - Минобороны ОАЭ
0
90
09:20 24.01.2022
Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
0
101
18:30 22.01.2022
У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
0
302
13:00 22.01.2022
Американское издание рассказало о самолетах, шпионящих за Россией
0
337
17:00 21.01.2022
Сергей Шойгу не исключает визит в Лондон
0
422
15:12 21.01.2022
Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности
0
432
12:05 21.01.2022
Великобритания рассматривает возможность направить в страны Балтии и Польшу дополнительно сотни солдат - СМИ
0
450
10:05 21.01.2022
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой
0
462
16:32 20.01.2022
Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ
0
595

Возврат к списку