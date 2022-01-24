В России выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 655, до 326 767. Днем ранее было зарегистрировано 679 смертей.