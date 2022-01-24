Губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых социальных выплатах в Подмосковье
16:40 24.01.2022
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Фото Антона Чернова
«Президент принял решение об индексации пенсий на 8,6%. Мы со своей стороны уже с января предусмотрели ресурсы для одиноких неработающих людей 65+, которые живут в Московской области более 10 лет: минимальная пенсия для них будет 17 тыс. руб.», – сказал губернатор. Эта мера коснется 33 тыс. человек. Выплата придет уже в феврале автоматически за январь и февраль.
«Еще одна важная деталь – увеличение зарплаты учителям, которых у нас порядка 50 тыс., воспитателям детских садов – их в регионе 40 тыс., а также младшим воспитателям или, как их называют, «нянечкам», которых в регионе около 20 тыс., – добавил губернатор. – Учителям и воспитателям мы увеличим заработную плату на 5 тыс., а младшими воспитателям – на 2,5 тыс.». Пособие выплатят в феврале, сразу за 2 месяца. Всего мера коснется 111 тыс. человек.
Андрей Воробьёв отметил, что о дополнительных мерах поддержки расскажет в ходе отчета перед Мособлдумой, который должен состояться уже в этот четверг.
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