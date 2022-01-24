0
0
107
НОВОСТИ

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых социальных выплатах в Подмосковье

16:40 24.01.2022

вкс1.jpg
Фото Антона Чернова
С начала этого года одинокие неработающие пенсионеры в Московской области будут получать доплату, а учителя и воспитатели – прибавку к зарплате. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального Правительства и главами округов.

«Президент принял решение об индексации пенсий на 8,6%. Мы со своей стороны уже с января предусмотрели ресурсы для одиноких неработающих людей 65+, которые живут в Московской области более 10 лет: минимальная пенсия для них будет 17 тыс. руб.», – сказал губернатор. Эта мера коснется 33 тыс. человек. Выплата придет уже в феврале автоматически за январь и февраль.

«Еще одна важная деталь – увеличение зарплаты учителям, которых у нас порядка 50 тыс., воспитателям детских садов – их в регионе 40 тыс., а также младшим воспитателям или, как их называют, «нянечкам», которых в регионе около 20 тыс., – добавил губернатор. – Учителям и воспитателям мы увеличим заработную плату на 5 тыс., а младшими воспитателям – на 2,5 тыс.». Пособие выплатят в феврале, сразу за 2 месяца. Всего мера коснется 111 тыс. человек.

Андрей Воробьёв отметил, что о дополнительных мерах поддержки расскажет в ходе отчета перед Мособлдумой, который должен состояться уже в этот четверг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 24.01.2022
"Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников
0
27
17:12 24.01.2022
ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта
0
24
17:00 24.01.2022
Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
0
59
16:32 24.01.2022
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
0
118
16:27 24.01.2022
Партнерами программы "СберСпасибо" стали компании "СберПраво" и "СберАвтоподписка"
0
118
16:12 24.01.2022
Концентрация Киевом ВС на линии соприкосновения говорит о подготовке наступления - Песков
0
153
16:00 24.01.2022
Нидерландский сенатор Тини Кокс избран новым председателем ПАСЕ
0
164
15:34 24.01.2022
Сбер открыл продажи своей первой умной медиаколонки SberBox Time
0
195
15:32 24.01.2022
Российские военные не могут игнорировать действия НАТО в Европе - Песков
0
238
15:12 24.01.2022
Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности
0
250

Возврат к списку