Власти США намерены письменно ответить РФ по гарантиям безопасности уже сегодня - CNN

17:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена уже в среду направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Си-эн-эн.

По словам неназванного представителя администрации, в ответном предложении будут изложены общие области, в рамках которых США готовы сотрудничать с российской стороной, в частности контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. При этом ответ будет содержать более "глубокие" детали, чем та информация, которую Вашингтон уже озвучивал публично.