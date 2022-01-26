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НОВОСТИ

Власти США намерены письменно ответить РФ по гарантиям безопасности уже сегодня - CNN

17:14 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена уже в среду направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Си-эн-эн.

По словам неназванного представителя администрации, в ответном предложении будут изложены общие области, в рамках которых США готовы сотрудничать с российской стороной, в частности контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. При этом ответ будет содержать более "глубокие" детали, чем та информация, которую Вашингтон уже озвучивал публично.

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