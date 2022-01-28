Киев перебрасывает в Донбасс БТР британского производства - народная милиция ЛНР
09:35 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) фиксирует переброску украинской стороной к линии соприкосновения в Донбассе поставленных государствами Запада вооружений и военной техники, в том числе бронетранспортеров (БТР) британского производства. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления народной милиции полковник Ян Лещенко.
"Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной операции (украинской силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon", - рассказал он.
Лещенко пояснил, что британские колесные БТР Saxon, выпущенные в 1970-1980-х годах, были получены Киевом на начальном этапе конфликта в Донбассе.
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