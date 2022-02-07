Российские фигуристы завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире

07:44 Источник: Интерфакс

Россияне стали победителями командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В общей сложности российская команда набрала 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), "бронзу" заработала Япония (63).

Российские фигуристы обеспечили себе итоговое первое место досрочно перед заключительной дисциплиной - произвольной программой в женском одиночном катании. Однако для юридического оформления командной победы по регламенту необходимо было, чтобы представлявшая Россию в произвольном прокате Камила Валиева просто исполнила свой номер до конца.

В итоге Валиева за свой прокат заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы