Из-за ситуации вокруг Украины Австралия временно переводит работу своего посольства во Львов

09:40 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.



Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".



Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что обстановка "достигла очень опасной стадии". Одновременно он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.



"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание в отношении скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.