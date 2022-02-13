Из-за ситуации вокруг Украины Австралия временно переводит работу своего посольства во Львов
09:40 13.02.2022 Источник: Интерфакс
Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что обстановка "достигла очень опасной стадии". Одновременно он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.
"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание в отношении скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.
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