Иностранная подлодка не заходила за территориальные воды РФ - Пентагон

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США в связи с собранием атомной подводной лодкой в ​​Курильской гряде изложило широкую версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы РФ и перемещалась лишь в международной воде.



«Утверждения России о недопустимых операциях в ее территориальных водах не являются достоверными», — сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. «Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы будем запускать полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», — добавил он.



