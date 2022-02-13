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Для оправдания агрессии РФ может пойти на провокацию - Блинкен

11:10 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия может пойти на провокацию, которую использует для оправдания «военных действий» в отношении Украины. Данную версию руководитель внешнеполитического ведомства озвучил в субботу на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи).

«Никого не произойдет, если Россия вызовет провокацию или встречу, что впоследствии будет использовано для оправдания ожидаемых военных действий», — сказал он по итогам трехсторонних встреч, в результате которых приняли участие министры иностранных дел Республики Корея и Японии Чон Ый Ён и Ёсимаса Хаяси. .

Блинкен отметил, что глава внешнеполитического ведомства «обсудил захват, который представляет собой Россию не только для Украины, но и для всего основанного на правилах международного порядка, который находится в пределах охраняемой территории и процветания жителей этого региона и всего мира». По заявлению госсекретаря США, Южной Кореи и Японии «привержены, чтобы как союзники строить основанный на правилах международного порядка, а также действуют в духе солидарности, когда настраивают по порядку бросают вызов».

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