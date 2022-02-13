В Москве поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции
12:10 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России в целом показатель также вырос и достиг 1,15. Он держится выше расчета ровно пять недель подряд.
Показатель ниже этой величины составляет в трех из десяти регионов с наибольшим падением заразившихся — в Подмосковье (0,77), Самарской (0,9) и Нижегородской (0,96) средних.
В Свердловской области коэффициент дохода 1,05, в Пермском крае — 1,14, в Воронежской области — 1,18, в Ростовской области — 1,29, в Санкт-Петербурге — 1,31, в Красноярском крае — 1,46.
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