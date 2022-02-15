Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд, комментарий которого приводит журналист издания USA Today Том Шэд на своей странице в «Твиттере».

По словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки.