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Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК

09:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд, комментарий которого приводит журналист издания USA Today Том Шэд на своей странице в «Твиттере».

По словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки.

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