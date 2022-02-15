Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК
09:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд, комментарий которого приводит журналист издания USA Today Том Шэд на своей странице в «Твиттере».
По словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки.
НОВОСТИ
- 10:05 15.02.2022
- Сборная РФ переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
- 10:00 15.02.2022
- Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье
- 09:32 15.02.2022
- Корабль «Прогресс» со спутниками, научным оборудованием и едой выведен на орбиту
- 09:05 15.02.2022
- Госдеп приказал уничтожить всю компьютерную технику в посольстве США в Киеве - WSJ
- 09:00 15.02.2022
- Президент РФ готов к переговорам по вопросам безопасности — Песков
- 22:40 14.02.2022
- Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за нагнетания войны - СМИ
- 22:00 14.02.2022
- Киев не видит каких-либо предпосылок для вторжения РФ на Украину — секретарь Совбеза
- 21:20 14.02.2022
- Один человек погиб, около 30 пострадали при столкновении двух поездов в Баварии
- 20:40 14.02.2022
- МВД РФ предлагает запретить поднадзорным использовать интернет
- 20:00 14.02.2022
- Допинг-проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в достаточный для проверки срок — РУСАДА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать