Онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России — Голикова

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Онкологические заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности в России и всем мире. Снижение смертности от онкологии остается серьезной задачей, достичь которую возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой помощи, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия», — сказала она в ходе приветствия участникам Всероссийского XII форума «Движение против рака».