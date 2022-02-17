Онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России — Голикова
10:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Онкологические заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности в России и всем мире. Снижение смертности от онкологии остается серьезной задачей, достичь которую возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой помощи, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия», — сказала она в ходе приветствия участникам Всероссийского XII форума «Движение против рака».
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