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Президент Чехии назвал утверждения о «вторжении» РФ на Украину «конфузом» спецслужб США

12:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг газетой «Млада фронта днес». Он сравнил эти утверждения с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились.

«Мой взгляд [на ситуацию вокруг Украины таков], что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод, — полагает Земан. — Если речь идет об американских спецслужбах, то это (информация о начале военных действий 16 февраля — прим. ТАСС) стало их третьим конфузом. Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда [спецслужбы США] утверждали, что „Талибан“ (запрещенное в РФ движение — прим. ТАСС) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас — третий [конфуз]».

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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