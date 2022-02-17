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НОВОСТИ

Генсек НАТО не увидел признаков отвода войск РФ от Украины

16:00 17.02.2022 Источник: Интерфакс

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжает следить за обстановкой вокруг границы, заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг.

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