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НОВОСТИ

США разжигает украинский конфликт, чтобы не допустить сближения РФ с Европой - Global Times

10:20 18.02.2022 Источник: Эхо Москвы

США развивает украинский кризис для того, чтобы не допустить сближения Европы с Россией, пишет китайская газета Global Times. Это происходит из-за того, что европейские члены НАТО «все больше отдаляются от США», считают авторы статьи. Подстрекательство, таким образом, не только даёт возможность стабилизировать НАТО, но и расправится с Россией. И если на небольшие страны, как Литву, у Америки есть рычаги влияние, то на Германию и Францию – нет. Вашингтон обеспокоен «несоблюдением его требований крупными странами. Поэтому США пытается препятствовать запуску газопровода «Северный поток 2» и помешать развитию партнерства Германии и России.

Также издание пишет, что «США не хотят, чтобы за пределами Северной Америки появилась еще одна доминирующая страна». Китай является второй по величине экономикой мира и обладает достаточным оборонным потенциалом. Россия же «грозная военная держава с огромной территорией», к тому же, обладает большими запасами ресурсов. Союзу Китая и России «могли бы позавидовать все исторически связанные страны», пишут авторы статьи.  Эхо Москвы

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