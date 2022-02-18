США разжигает украинский конфликт, чтобы не допустить сближения РФ с Европой - Global Times
10:20 18.02.2022 Источник: Эхо Москвы
США развивает украинский кризис для того, чтобы не допустить сближения Европы с Россией, пишет китайская газета Global Times. Это происходит из-за того, что европейские члены НАТО «все больше отдаляются от США», считают авторы статьи. Подстрекательство, таким образом, не только даёт возможность стабилизировать НАТО, но и расправится с Россией. И если на небольшие страны, как Литву, у Америки есть рычаги влияние, то на Германию и Францию – нет. Вашингтон обеспокоен «несоблюдением его требований крупными странами. Поэтому США пытается препятствовать запуску газопровода «Северный поток 2» и помешать развитию партнерства Германии и России.
Также издание пишет, что «США не хотят, чтобы за пределами Северной Америки появилась еще одна доминирующая страна». Китай является второй по величине экономикой мира и обладает достаточным оборонным потенциалом. Россия же «грозная военная держава с огромной территорией», к тому же, обладает большими запасами ресурсов. Союзу Китая и России «могли бы позавидовать все исторически связанные страны», пишут авторы статьи. Эхо Москвы
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