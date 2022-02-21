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В Казахстане по делу о беспорядках задержан экс-министр обороны Бектанов

09:05 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, которого подозревают в бездействии в период январских беспорядков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

«19 февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, по статье «Бездействие власти» неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Те же действия, совершенные в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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