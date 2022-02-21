Режим ЧС из-за ситуации с беженцами ввели в четырех регионах РФ
09:32 21.02.2022 Источник: РБК
В Пензенской области вслед за Курской, Ростовской и Воронежской объявили режим ЧС регионального характера из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, следует из распоряжения губернатора региона Олега Мельниченко.
Согласно распоряжению, областному Минтруду поручено координировать работу по вопросам приема, размещения во временных пунктах, в том числе условия проживания и питания. РБК
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