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НОВОСТИ

Режим ЧС из-за ситуации с беженцами ввели в четырех регионах РФ

09:32 21.02.2022 Источник: РБК

В Пензенской области вслед за Курской, Ростовской и Воронежской объявили режим ЧС регионального характера из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, следует из распоряжения губернатора региона Олега Мельниченко.

Согласно распоряжению, областному Минтруду поручено координировать работу по вопросам приема, размещения во временных пунктах, в том числе условия проживания и питания.  РБК

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