У семьи президента Казахстана Токаева нашли офшоры - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел у семьи казахстанского президента Касыма-Жомарта Токаева секретные офшорные компании на Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в 5 миллионов долларов, квартиры вокруг Женевского озера и в Москве стоимостью не менее 7,7 млн долларов. Также у них был счет в швейцарском банке в 1998 году с 1 млн долларов.

Данные о счете в швейцарском банке на имя жены и сына Токаева стали известны за счет утечки банковских данных Credit Suisse. Точное количество денег, прошедшее через счет за все предыдущие годы, неизвестно. Согласно утечке, сумма на счете достигла максимального значения в 1 миллион долларов в 2005 году. В последующие годы семья Токаева продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. Эхо Москвы