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Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

11:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют», — отмечается в сообщении.

Согласно законопроекту, использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Кроме того, В России будет создан специальный реестр бирж и обменников, которые смогут вести деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, следует из законопроекта. Также Минфин предлагает для выхода на криптобиржу разделить инвесторов по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования.

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