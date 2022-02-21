11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют», — отмечается в сообщении.

Согласно законопроекту, использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Кроме того, В России будет создан специальный реестр бирж и обменников, которые смогут вести деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, следует из законопроекта. Также Минфин предлагает для выхода на криптобиржу разделить инвесторов по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования.