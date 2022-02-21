0
0
78
НОВОСТИ

Китай введет санкции против Raytheon Technologies и Lockheed Martin — МИД КНР

13:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 21.02.2022
Рано комментировать возможный запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ — Песков
0
66
13:20 21.02.2022
Сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада — Генштаб республики
0
91
13:07 21.02.2022
Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление
0
138
12:32 21.02.2022
Песков назвал «необычной практикой» предупреждение США о якобы имеющейся угрозе терактов в РФ
0
158
12:20 21.02.2022
В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
158
12:05 21.02.2022
МИД КНР назвал ложью заявление Австралии о наведении китайскими военными лазера на самолет
0
122
12:00 21.02.2022
В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
192
11:32 21.02.2022
Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
0
218
11:20 21.02.2022
Бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций
0
281
11:05 21.02.2022
МГБ ДНР заявило о проникновении диверсантов на территорию республики
0
303

Возврат к списку