Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление

13:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи российской границы.

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады [ВСУ] атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале Пушилина.

Ранее в понедельник Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило о проникновении украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР. Как уточнило ведомство, идет бой.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.