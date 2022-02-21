Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление
13:07 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи российской границы.
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады [ВСУ] атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале Пушилина.
Ранее в понедельник Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило о проникновении украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР. Как уточнило ведомство, идет бой.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.
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