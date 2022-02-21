Рано комментировать возможный запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ — Песков
13:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о предполагаемом запрете банкам США обрабатывать транзакции крупных банков РФ.
«Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно», — сказал Песков, комментируя сообщения о якобы готовящемся запрете на осуществление подобных транзакций.
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