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Мюнхенская конференция подменила обсуждение безопасности распространением фейков — МИД РФ

15:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференция по безопасности вместо обсуждения профильной темы занималась выработкой информационных атак и распространением фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире Первого канала.

«Очередной площадкой, которая была задействована [для тиражирования голословных заявлений], стала Мюнхенская конференция. Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности», — указала дипломат.

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