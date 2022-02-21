Мюнхенская конференция подменила обсуждение безопасности распространением фейков — МИД РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференция по безопасности вместо обсуждения профильной темы занималась выработкой информационных атак и распространением фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире Первого канала.

«Очередной площадкой, которая была задействована [для тиражирования голословных заявлений], стала Мюнхенская конференция. Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности», — указала дипломат.