Киев предложил формат переговоров из пяти членов СБ ООН, а также Украины, ФРГ и Турции

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил новый формат переговоров по эскалации, состоящий из пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также, Украины, Германии и Турции. С таким заявлением он выступил в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

«Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция», — сказал он.