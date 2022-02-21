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НОВОСТИ

Киев предложил формат переговоров из пяти членов СБ ООН, а также Украины, ФРГ и Турции

16:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил новый формат переговоров по эскалации, состоящий из пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также, Украины, Германии и Турции. С таким заявлением он выступил в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

«Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция», — сказал он.

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